Ook in Leek gaan de meeste winkels zaterdag open

LEEK: Zaterdag 15 januari opent een groot deel van de Leekster winkeliers en horeca haar deuren, laat de handelsvereniging weten. ‘Dit doen we symbolisch van 5 voor 12 tot 16.00 uur. Alhoewel de overheid voornemens is om voor de winkeliers te versoepelen zal horeca en evenementen sector nog moeten wachten om hun klanten weer te mogen bedienen. Wij als ondernemers in Leek zijn van mening dat alleen het totale aanbod van ondernemers kan zorgen voor een levendig en toekomstbestendig centrum. Als door een nog langere gehele of gedeeltelijke sluiting een aantal ondernemers het niet zullen redden betekent dat voor het hele centrum de toekomst er anders gaat uitzien. Willen we dus zorgen dat ook de komende jaren men in Leek kan recreëren shoppen eten of wat ook meer dan is elke ondernemer voor ons onmisbaar.’ De ondernemers in Leek heet iedereen zaterdag een gastvrij welkom. www.winkeleninleek.nl/wijgaanopen