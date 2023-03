Ook Noordenveld kiest voor BBB

Net als in de rest van het land is er in de gemeente Noordenveld massaal voor de Boeren Burger Beweging gekozen. De partij kreeg 30,1 % van de stemmen en was daarmee fors de grootste. De BBB wordt gevolgd door de PvdA (11,5%), VVD (8,9%) en GroenLinks (8,0%). Deze partijen leveren allemaal in ten opzichte van de vorige verkiezingen. Op plek vijf ook een verrassing: de Partij voor de Dieren met 5,3%. De enige partij die ook een stijging laat zien. Het rijtje wordt afgemaakt door D66, CU, SP, CDA en Volt die allemaal in de 4% van de stemmen haalden. Daarna volgen nog tien partijen die minder stemmen binnen haalden. Op de uitschieter na van de BBB zit een groot deel van de partijen dus erg dicht bij elkaar qua stemmen. De opkomst in Noordenveld was hoog: maar liefst 70,6%.

Noordenveld laat eenzelfde beeld zien als in de provincie waar de BBB met 33,4 % de meeste stemmen binnenhaalde. Ook op provinciaal niveau was de PvdA de nummer twee met 9,4% van de stemmen en de VVD derde met 7,7 % van de stemmen. Voor beide partijen bleek dit een verlies van rond de 5%. De opkomst op provinciaal niveau was 65,2%.