Oost-West Contacten opnieuw naar grens Oekraïne

‘Het is een druppel op de gloeiende plaat, maar ieder mensenleven telt’

NOORDENVELD – Stichting Oost West Contacten gaat komende woensdag opnieuw richting de Oekraïense grens om vluchtelingen op te halen. Als alle volgens plan verloopt nemen ze 28 tot 30 mensen uit Oekraïne mee naar Roden, waaronder twee moeders met twee baby’s. Zowel mentaal als fysiek loodzware reis, maar Henk Jan Hofman, oud-lid van de werkgroep van Oost-West Contacten, gaat het toch voor de tweede keer aan. ‘De vluchtelingenstroom in Lviv wordt steeds langer, de nood is hoog. Het zijn lichamelijk en geestelijk zware dagen, maar we moeten niet zeuren, we moeten gewoon gaan. De nood is hoog.’

Woensdagavond vertrekken 5 busjes vanuit Roden naar het Poolse Przemsyl om 25 mensen op te halen onder wie een oma, twee moeders en twee baby’s. Henk Jan Hofman (63) kreeg een telefoontje uit het westen van het land van mensen die hadden vernomen dat hij naar Oekraïne was gereden om vluchtelingen op te halen. Of hij nog een keer zou gaan, was de vraag. De familie in kwestie had contact met de moeders van de baby’s. ‘Het was niet meteen de bedoeling om zo snel nog een keer te gaan’, bekent Hofman. ‘Vlak na de eerste reis was dat het wel. Ik had verhalen voor tien. Zei dat ik onmiddellijk weer zou gaan als ze situatie zich voor zou doen. Mijn omgeving zei nog: misschien moet je eerst even rust pakken. Ze kregen gelijk. Het hakt er behoorlijk in. Deze mensen hebben zoveel meegemaakt. Zoveel gezien. Moet je voorstellen: met twee tasjes stap je in een busje en gaat steeds verder van huis, een onzekere toekomst in. De sfeer in de busjes gaf een raar gevoel. Regelmatig keek ik achterom en zag een moeder en kind in tranen. Ze lieten me filmpjes zien van hun platgebombardeerde huizen. Dat gaat je door alles heen. Toen die vraag kwam, besloot ik nog een keer rijden. Het zijn lichamelijk en geestelijk zware dagen, maar we moeten niet zeuren, we moeten gewoon gaan. De nood is hoog. We weten waar we deze vijf vluchtelingen op moeten halen, de andere twintig is op de bonnefooi. Gelukkig wordt ontzettend veel hulp aangeboden. Mensen die voor niets busjes inclusief brandstof te beschikking stellen, goederen of een verblijfplaats aanbieden. Echt hartverwarmend.’

Hotel Langewold

Voorzitter van Oost-West Contacten Arien van Klei en Jenny Klerk, voorzitter van de werkgroep Tsjernobyl blijven in Roden om hier de boel te regelen. Het is de bedoeling dat de vluchtelingen worden opgevangen in Hotel Langewold in Roden. Het hotel is in overleg met de gemeente Noordenveld vanaf 1 april beschikbaar voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. ‘De vier busjes vertrekken woensdagavond naar Przemsyl, vlakbij de Oekraïense grens. Als alles goed gaat, zijn ze vrijdag weer in Roden’, vertelt Klerk. ‘Wij hopen dat we kunnen helpen om de opvang in Langewold vier dagen eerder te kunnen realiseren zodat er niet met vluchtelingen gezeuld hoeft te worden. Mocht het niet lukken, moeten we op zoek naar een andere, tijdelijke locatie. We zijn hierover nog met de gemeente in overleg. Arie en ik blijven hier om zoveel mogelijk te regelen. We hebben zoveel giften gekregen, mensen in Noordenveld zijn hartverwarmend. Het houdt niet op. En inwoners die naar aanleiding van de media-aandacht aangeven gastgezin te willen zijn. Ondernemers die voor niets busjes inclusief brandstof aanbieden. De vluchtelingenstroom in Lviv wordt steeds langer, de nood is hoog. Het is misschien een druppel op de gloeiende plaat, maar ieder mensenleven telt.’

Dat Hotel Langewold gereed gemaakt wordt voor de opvang van Oekraïners, bevestigt wethouder Jeroen Westendorp. In Langewold is plek voor 90 vluchtelingen. ‘De gedachte is, omdat vanaf 23 maart voor elkaar te krijgen. We weten niet precies wanneer een nieuwe groep vluchtelingen arriveert. Vermoedelijk is dat al deze week nog. Niet alleen via de stichting Oost-West komen vluchtelingen naar de gemeente, dat gebeurt ook vanuit andere hoeken. Als gemeente proberen we op de twee locaties in Roden zaken als zorg, onderwijs, ondersteuning in het dagprogramma en taallessen zo goed mogelijk te coördineren. Dat geldt ook voor registratie en inschrijving.’ De overheid betaalt de opvang van de vluchtelingen. Voor mensen die particulier vluchtelingen opvangen is vooralsnog geen duidelijkheid over financiële tegemoetkoming.