NORG – De loting van kavels van de nieuwe woonwijk Oosterveld in Norg van dinsdagavond was een aardig succes te noemen. Op maar liefst 26 van de 27 te verloten kavels werd een optie genomen. Een optie is zestien weken geldig. Meer weten over Oosterveld? Meer informatie vind je op oosterveld.nl (Foto: oosterveld.nl)