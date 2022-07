Oostwolder benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse leeuw

‘Ik heb het lintje tot middernacht gedragen, daarna heb ik het veilig opgeborgen in een doosje’

OOSTWOLD – Afgelopen donderdag reikte burgemeester Ard van der Tuuk een koninklijke onderscheiding uit aan professor dr. J. C. Hummelen uit Oostwold. In de Oosterpoort in Groningen werd hij tijdens zijn afscheidssymposium benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse leeuw.

Deze onderscheiding is voor mensen die de samenleving hebben gediend op een exceptionele manier. En dat deed hij. Zo was Hummelen Hoogleraar Chemie van moleculaire (bio)organische materialen aan de Faculty of Science and Engineering van de Rijkuniversiteit Groningen, van 1998 tot 2020. Hij was een leider en pionier op het gebied van energieonderzoek, zo had zijn onderzoek naar plastic zonnecellen een grote impact binnen de wetenschap. Het feit dat hij meer dan 40.000 keer geciteerd werd door collega’s onderstreept dit. Daarnaast ontving hij het Groene Lintje van Groen Links, een onderscheiding voor personen die zich bijzonder inzetten voor natuur, milieu en duurzaamheid. Ook was hij docent van het jaar bij de opleiding Scheikunde in 2007 en 2015 en voorzitter van de redactieraad van de Universiteitskrant, van 2001 tot 2005. Hummelen is medeoprichter en bestuurslid van de Energie Coöperatie Oostwold, vanaf 2016.

In zijn woonplaats Oostwold is hij betrokken bij het opwekken van duurzame energie via het project Zonnewal Oostwold en zijn eigen bedrijf Solenne.’Ik vind zonne-energie enorm belangrijk. Ik heb er minstens 200 lezingen over gegeven,’ aldus Hummelen. ‘In Oostwold ben ik op dit moment nog druk bezig met twee projecten. Ten eerste de installatie op een voormalige vuilstortplaats, hier komt een groene laag omheen. En op lange termijn de Zonnewal in Oostwold. Dat loopt erg goed. Het is een complex project, maar o zo leuk.’

Hummelen had niet verwacht dat hij een onderscheiding zou ontvangen. ‘Zoiets mag je van te voren natuurlijk niet weten. We zaten in een kleine zaal in de Oosterpoort bij een wetenschappelijke conventie. Daarna kwam het verrassingspakket, in de vorm van een bezoek van burgemeester Ard van der Tuuk. Toen begon het kwartje te vallen. Het was hartstikke leuk. Er waren familie en vrienden van over de hele wereld langskomen. Zelfs een oude professor van mij uit California was speciaal overgevlogen.’ Na afloop was het groot feest natuurlijk. ‘Ik heb het lintje tot middernacht gedragen. Daarna heb ik het veilig opgeborgen in een doosje. Ik ben enorm dankbaar voor alle mensen die zijn gekomen. Ik hoorde dat het proces voor de onderscheiding al twee jaar geleden in werking was gesteld bij mijn afscheid op de Rijkuniversiteit in Groningen.’