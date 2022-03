‘Op bezoek bij de burgemeester, altijd spannend!’ 

Kinderen ‘Petje af’ bezoeken gemeentehuis

NOORDENVELD – Bij Petje af Noordenveld leren de kinderen niet uit boeken, maar in en door de praktijk! In verschillende themablokken wordt elke keer een bepaald beroep of thema behandeld. Elk blok bestaat uit vier zondagen waarin de kinderen een gastdocent ontvangen, op bedrijfsbezoek gaan, leren presenteren en als afsluiting samen op stap gaan. Voor het themablok ‘Politiek & Verkiezingen’ kregen de kinderen een rondleiding door het gemeentehuis van niemand minder dan burgemeester Klaas Smid.

Sinds het afschaffen van de meeste coronaregels kunnen de kinderen van Petje af weer samen erop uit. Zo sloten ze het vorige themablok af op de bowlingbaan in Groningen en hebben ze afgelopen zondag, tijdens het huidige themablok ‘Politiek & Verkiezingen’, een bezoek gebracht aan het gemeentehuis in Roden. Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen, leek het ons een goed idee om hier wat meer aandacht aan te besteden’, vertelt locatie-manager Ronald Uilenberg. ‘Politiek en verkiezingen is voor ons volwassenen nog vaak lastige materie, maar voor de meeste kinderen is het helemaal abracadabra. We hebben daarom een fantastisch themablok opgezet en kregen gelijk alle medewerking van onze eigen politici en werknemers van de gemeente Noordenveld, echt geweldig!’

Tijdens de eerste bijeenkomst op 20 maart heeft de groep namelijk al kennis mogen maken met raadsleden Anita van der Noord (Groen Links) en Armein Sikkinga (Gemeente Belangen) én raadsadviseur Henriëtte Johannes. Samen verzorgden zij een zeer gevarieerd programma, waarin de kinderen zelf op ontdekkingstocht konden gaan binnen de politieke arena. Op de vraag waarom de gemeente Noordenveld 23 raadsleden heeft en geen 24, antwoordde Majed (12 jaar) gevat: ´Ik denk dat de stoelen uitverkocht waren´.

Afgelopen zondag (27 maart) bezocht de groep het gemeentehuis in Roden en werd daar opgewacht door niemand minder dan burgemeester Klaas Smid en wethouder Alex Wekema. Beiden vertelden enthousiast over hun eigen politieke motivaties en vervolgens namen ze de kinderen mee op rondleiding door het gemeentehuis. Na een goed verzorgde lunch in de ‘bedrijfskantine’ werd het tijd om de debatvaardigheden in de raadzaal in de praktijk te brengen.

Aankomende zondag staan de presentaties op het programma en kunnen de ouders eindelijk weer een keer aanwezig zijn bij de presentatie van hun kinderen. Als afsluiting van dit themablok gaat de groep samen op stap; de bestemming blijft echter nog een verrassing.

Stichting Petje af vindt dat alle kinderen in de samenleving gelijke kansen verdienen en daarom biedt ze kinderen (10-14 jaar) wekelijks een lokaal georganiseerd, praktijkgericht programma aan om hun talenten en vaardigheden te ontdekken en ontwikkelen om zo een beter perspectief voor de toekomst te ontwikkelen. Dankzij o.a. de subsidie van de gemeente Noordenveld, krijgen ook kinderen in deze gemeente steeds meer kansen. Voor het opzetten van een tweede groep in Noordenveld en voor de groep die in september in de gemeente Westerkwartier gaat beginnen is de stichting naarstig op zoek naar gedreven en enthousiaste coaches. Mannen en vrouwen die de kinderen begeleiden tijdens de workshops zijn van harte welkom. Een pedagogische achtergrond is handig, maar niet noodzakelijk. Ervaring in de omgang met kinderen is echter een pré. Wie interesse heeft om coach te worden óf Petje af op wat voor manier ook een warm hart toe wil dragen kan een mailtje sturen naar noordenveld@petjeaf.nl. Meer informatie is te vinden op www.petjeaf.nl/noordenveld