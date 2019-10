BOERAKKER – De Survivalrun in Boerakker zette het hele dorp weer op zijn kop. De vele hindernissen in en om het dorp, de toestroom van vele sportievelingen en de drukte maakte dat Boerakker écht in het teken stond van de Survivalrun. En wat voor run! De 25ste alweer zeker. Een jubileumeditie met een gouden randje. De deelnemers – zowel jong als oud – wrongen zich weer in allerlei bochten om de run tot een goed einde te brengen. En ja, dan hang je soms opeens op de kop!