Op de Nieberter brandweerwagen o-zo-snel door Tolbert

TOLBERT – Afgelopen zaterdag werd ook Tolbert vereerd met een bezoekje van Sinterklaas en zijn gevolg. Geheel volgens traditie arriveerde het gezelschap rond een uurtje of 13:00 in de haven van Tolbert. Sints paard Ozosnel had een dagje rust en zodoende werd de oude baas rondgereden in de wagen van de bosbrandweer Niebert. Aan publiek geen gebrek: honderden kinderen kwamen af op de uitbundige optocht door het dorp. De Pieten op de muziekwagen hadden flink geoefend, ze haalde de gekste caperiolen uit. Rond een uurtje om 15:00 bereikte Sinterklaas de Postwagen, waar kinderen in de grote zaal een boekje open konden doen aan Sint. Of er aantekeningen gemaakt zijn in het grote boek is niet bekend. De kids werden getrakteerd op pepernoten en konden naar hartenlust knutselen met knutselpiet. Al met al een gezellige boel in Tolbert!