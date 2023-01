RODEN – Het zal menigeen niet zijn ontgaan: het centrum van Roden wordt op de schop genomen. De kruising bij het Wapen van Drenthe is tot aan de Heerestraat dicht. In de tweede fase van de centrumontwikkeling wordt de toegangsweg Albertsbaan, herinrichting Heerestraat Zuid en Midden aangepakt. De winkels aan de Albertsbaan zijn goed bereikbaar via de Wilhelminastraat-Albertsbaan. In de zomer van 2023 moet het er weer tiptop bijstaan in hartje Roden. Rodermarkt is de ‘harde deadline’, dan moet de boel helemaal klaar zijn. En als het aan de Roder Zakenkring ligt, gaat de aannemer daarna plankgas door met de Brink.