Op de trappers voor het verkeersexamen

RODEN – Vorig jaar ging het verkeersexamen om inmiddels helaas welbekende redenen niet door, maar dit jaar stappen leerlingen weer vrolijk op de trappers – coronaproof uiteraard. De Ongenode Gast neemt een kijkje bij de bijzondere verrichtingen.

Waar maandag de hagelstenen de mensen nog om de oren sloegen, hebben de leerlingen die vandaag verkeersexamen geluk. Het mag dan nog koud zijn, de zon schijnt en de felblauwe lucht wekt de indruk dat dat voorlopig ook wel zo zal blijven. Op de Trambaan in Roden zijn om half negen ’s ochtends al veel mensen in gele hesjes bijeen. Niet voor een protest van de gele hesjesbeweging, maar om het verkeersexamen in goede banen te leiden. Zij drinken nog een kop koffie voor ze op weg gaan naar hun post op één van de straathoeken langs de route. Coördinator/organisator Janny Nijhof geeft nog enkele laatste instructies. Vanaf december is ze al bezig met de voorbereidingen voor het verkeersexamen: ‘Toen hebben we scholen aangeschreven om te vragen of ze mee wilden doen. Er doen 413 kinderen van alle scholen in Roden, Peize, Roderesch en Nietap mee.’ Op negen punten staan vrijwilligers te controleren om te kijken naar de verrichtingen van de fietsende leerlingen. Over het algemeen gaat dat heel goed. Gemiddeld slagen slechts een stuk of vijf niet, vertelt Nijhof. Lang hoeven de leerlingen niet in spanning te zitten, want ’s middags is het resultaat van het examen al bekend: ‘Morgen kunnen de docenten al de diploma’s in de klas uitdelen,’ zegt Nijhof. Voor heen deed zij dat altijd zelf samen met de politie, ‘Maar dat zit er nu even niet in.’

Meer tijd om uitleg te geven heeft Nijhof niet, want de eerste schoolklas komt er al aan. Mevrouw Melema trekt haar handschoenen aan om de oranje hesjes coronaproof uit te kunnen delen. Voor haar staan de leerlingen keurig in een lange rij opgesteld, klaar voor de start. Stephan Bouwers is leerkracht van ’t Hoge Holt. Zijn leerlingen hebben veel zin in het examen, zegt hij: ‘Ze hebben goed geoefend en allemaal hun theorie gehaald, het is lekker weer, het kan eigenlijk niet beter. We gaan er vol goede moed tegenaan.’

Beau heeft de eer om als eerste te starten. Hij heeft er vertrouwen in dat het goedkomt: ‘Ik heb goed geoefend, dus ik ben er denk ik wel klaar voor.’ Ook zijn klasgenootje Carla gelooft dat het wel goed komt met haar verkeersexamen. ‘Ik heb er wel zin in,’ zegt ze. Dan is het tijd om naar de start te gaan, waar wethouder Alex Wekema en vrijwilliger Oebele Kling al staan te wachten. Wekema geeft het eerste startsein. Dat begint bijna routine te worden. ‘Dit heb ik wel vaker gedaan,’ lacht de wethouder. ‘En donderdag mag ik nog een keer in Norg.’ Dan doen leerlingen van de scholen in Norg, Westervelde, Veenhuizen en Een verkeersexamen.

Om precies 8.45 uur geeft Wekema het officiële startsein en weg is Beau, al snel gevolgd door Carla.

Na de schoolklas van ’t Hoge Holt komt groep 7 van het Valkhof er al snel aan. Conciërge Lukas Rozema is mee als begeleider. ‘Ik ben van alle markten thuis,’ zegt hij. ‘We moesten ze een beetje aanmoedigen onderweg, want een paar zijn wel zenuwachtig. Dit is wel belangrijk voor de kids. Iedereen kan fietsen, maar je moet de regels wel kennen.’ Even verderop merkt een jongen op dat hij vast de weg gaat kwijtraken: ‘Dan fiets ik wel gewoon naar huis.’

Suzanne Luijckx is leerkracht van groep 7 van Het Valkhof. ‘Groep 8 komt straks nog,’ vertelt ze. Haar leerlingen hebben veel geoefend op de website en een oefenexamen gedaan. Zij hebben allemaal hun theorie-examen al gehaald. ‘We hebben de verkeersregels in de groep genoemd, maar het oefenen in de praktijk deden ze met ouders. Wij hebben ook het geluk dat we altijd op de fiets naar de gymzaal gaan,’ aldus Luijckx. ‘Daardoor leren ze de verkeersregels ook al.’

Al snel komt Beau weer het parkeerterrein op de Trambaan op racen. ‘Het ging heel goed,’ hijgt hij na. ‘Er was wel een drukke weg. Daar moest ik even wachten en mijn hand uitsteken, maar ik denk dat ik het wel heb gehaald.’ Als aandenken krijgt hij een sleutelhanger van Veilig Verkeer Nederland van vrijwilliger Merhawit Gayem. Al snel komt er een hele groep fietsers binnen. Jort was bij de start nog een beetje bang, omdat zijn remmen het niet deden, maar nu is de spanning helemaal weg. ‘Ik heb zelfs geholpen door de weg te wijzen,’ vertelt hij trots.