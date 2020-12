RODEN – Een leuk initiatief van de PKN Roden-Roderwolde. Zij bedachten een zoektocht naar engelen, zodat er ook tijdens deze bijzondere feestdagen genoeg te beleven was. Welzijn in Noordenveld haakte aan en De Krant publiceerde een kerstkleurplaat van een engel. Dit alles opdat iedereen tijdens de feestdagen de zinnen even kon verzetten met een leuke speurtocht. En dat het leuk was, blijkt wel uit deze vrolijke foto. Een heuse jacht op engelen, zorgde voor enige reuring in het dorp!