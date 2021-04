Op het gemak aan de conditie werken met walking football

LEEK – Rennen was uit den boze afgelopen woensdagochtend op het voetbalveld van VEV’67 in Leek, behalve tijdens de warming-up. Onder leiding van Johan Wardenier deden toen namelijk zo’n 20 mannen van boven de 60 jaar aan walking football. Dit is een voetbalvorm waarbij op wandeltempo op een kwart veld wordt gespeeld. Iedere woensdagochtend komen de mannen bij elkaar om fit te worden en aan hun conditie te werken. In coronavrije tijden wordt bovendien onder het genot van een kop koffie zowel voor als na de training de week doorgenomen en gediscussieerd over al dan niet gemaakte doelpunten.

Iedereen van boven de 60 die graag lekker wil bewegen in de buitenlucht is van harte welkom om eens mee te trainen. Momenteel telt de groep alleen mannen, maar uiteraard mogen ook vrouwen meedoen. Voetbalkwaliteiten zijn daarbij van ondergeschikt belang.