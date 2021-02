Op jacht naar dieren in Natuurplaats Noordsche Veld

NORG – Een leuke actie van Staatsbosbeheer: met je telefoon kun je op jacht naar dieren(kaartjes) bij Natuurplaats Noordsche Veld van Staatsbosbeheer. Langs het Donderpad zijn digitale dieren verstopt. Al wandelend met een telefoon met de gratis Perfect Earth Animal app kun je ze sparen. Perfect Earth en Staatsbosbeheer werken samen om kinderen en hun ouders te stimuleren om al wandelend de natuur te ontdekken.

Het werkt heel eenvoudig. Thuis zet je de gratis App op je telefoon. Bij de start van het Donderpad open je de app en ga je aan de wandel. Komt een speler binnen 50 meter van een verstopte dierenkaart, dan wordt de dierenkaart automatisch toegevoegd aan de collectie op de telefoon. Op de dierenkaarten staan leuke weetjes over de dieren. Blijf buiten wel goed opletten, want ook daar kun je deze dieren tegenkomen. Vind jij alle 12 dierkaarten die verstopt zijn?

Niet alleen langs het Donderpad zijn dierenkaarten verstopt. Door heel Nederland kun je ze vinden. Op een landkaart in de app kan een speler ontdekken waar de dierenkaarten zich bevinden. Dubbele dierenkaarten kunnen worden geruild met andere spelers. De app is beschikbaar via de App Store en Google Play. Kinderen zijn gek op dieren en op verzamelen. Bovendien zijn ze zeer bekend met het gebruik van digitale media. De app kan een goede motivatie zijn voor kinderen om vaker de natuur te beleven, samen met hun ouders. Het spel is geschikt voor kinderen in de leeftijd van 7 tot 12 jaar. Kijk voor meer informatie op de website van Staatsbosbeheer, Donderseweg 22 in Norg. (Foto: Boswachtersblog)