Op kraamvisite bij pasgeboren lammetjes

LEEK – Er zijn lammetjes geboren op Landgoed Nienoord! Afgelopen woensdag en vrijdag kwamen er een heleboel kinderen langs op kraamvisite bij de snoezige diertjes. ‘Het waren prachtige dagen,’ vertelt Jasmijn Hollander van het familiepark. ‘De kinderen hebben beschuit met muisjes gegeten en ook geholpen toen de lammetjes de fles kregen. Daarnaast mochten ze de namen van de nieuwe lammetjes bedenken. Het kindje dat de leukste naam bedacht kreeg ook nog een leuk cadeautje toegestuurd. Verder zijn de kinderen volop geschminkt en is er genoten van allerlei extra activiteiten op Nienoord. Het was prachtige zonnige, in de meivakantie.’