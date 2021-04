RODEN – Eindelijk was het zo ver. De huisartsen in Roden konden afgelopen week beginnen met het vaccineren van hun cliënten in de doelgroep 60 tot 65 jaar. Dat gebeurde met het vaccin van Astra Zeneca. Gerard Boonstra was één van de gelukkigen die een eerste prik kregen in de praktijk van huisarts Olthof. ‘We zijn blij dat we eindelijk kunnen beginnen,’ aldus Olthof. Ook gevaccineerden zijn blij. ‘Op naar de vrijheid,’ merkte een persoon in de wachtkamer op. Verderop in deze Krant leest u meer over de vaccinaties bij de huisartsen in Roden.