Op pad met de practical skillsklas

RODEN – Voor de practical skillsklas het leukste moment van de week: het wekelijkse bedrijfsbezoekje op woensdag. Liepen ze vorige week nog rond in de stallen van boer Oosterhof in Foxwolde, steken ze nu hun neuzen in de spullen van Het Goed in Roden. Mensen hebben geen idee wat er allemaal gebeurt achter de deuren van de winkel met tweedehands spullen, weet medewerker Chris. De Ongenode Gast heeft ook geen flauw benul en sluit daarom graag aan bij de schoolklas.

De kinderen uit de practical skillsklas komen van verschillende basisscholen uit de gemeenten Noordenveld en Westerkwartier, zegt Theresia Jager die met het idee voor zo’n klas op de proppen kwam. Plusklassen waren er al, klassen voor kinderen die graag iets doen in de praktijk niet. Samen met collega Sarah begeleidt ze de kinderen tijdens de bedrijfsbezoeken. Deze kinderen vinden uit boeken leren lastig, weet ze. Ze worden onzeker en krijgen het gevoel dat ze niets kunnen. ‘Het is fantastisch om te zien hoe ze in een paar weken tijd opbloeien. Je ziet ze groeien. Ze kunnen hier rekenen en taal in de praktijk toepassen.’ Silvan hangt aan de lippen van Jeroen die de kinderen rondleidt in de wereld van Het Goed. Wie er een idee heeft hoeveel de winkel jaarlijks moet betalen voor stortkosten. Het weggooien van spullen die niet bruikbaar of kapot zijn. Niemand weet het. Jeroen wel: 70.000 euro. ‘Dat is een nieuwe auto. Of 8600 Playstations. Of héél veel broodjes kebab’, roept Silvan. Voordat het naar de stort gaat worden de spullen eerst zoveel mogelijk ontmanteld. Zo gaat oud ijzer naar de oudijzerboer. Kleding dat binnen wordt gebracht, en dat is heel veel, gaat linea recta naar Emmen. Daar wordt het gesorteerd, voorzien van een prijs(je) en verdeeld over verschillende kringloopwinkels. Alle binnengebrachte goederen worden gesorteerd op soort. Zo zijn er bakken voor boeken, kantoor, drinkglazen, spiegels, schilderijen en nog tig andere soorten spullen. Nu is het nog aardig rustig, maar straks na de grote voorjaarsschoonmaak (iets dat niet voorkomt in het vocabulaire van de Ongenode Gast) is het gekkenhuis, weet Chris die werkt bij de tweedehandszaak aan de Ceintuurbaan Noord. Chris heeft als veilingdeskundige een neus voor spullen met waarde. Mensen hebben soms geen idee wat ze weggooien zegt hij. Zo heeft hij al een paar keer een kostbare Leica camera (een fotocamera uit de jaren vijftig) uit de ingebrachte goederen gevist. Die levert zo duizend euro op. Die komt niet in de winkel voor een prikkie. Alle spullen worden op waarde geschat aan de hand van een lijst voordat ze een plek krijgen in de winkel. ‘We hebben designersbanken van 500 euro maar ook banken van 25 euro. Niet iedereen weet dat.’

Margriet zit op het Fundament in Grootegast. Ze heet het super naar haar zin in de practical skillsklas met wie ze er iedere woensdag op uittrekt. Je leert voor jezelf opkomen, vindt ze. Jorn zit op het Hoge Holt, Benjamin op de Hoeksteen in Roden en John op de Triangel in Grijpskerk. Silvan gaat naar de Steltloper in De Wilp. Een mooi mengelmoesje, vindt Theresia. Tegen een uurtje of half elf is het tijd voor pauze. En voor gebak. Want juf Theresia is jarig. Ze mag 46 kaarsjes uitblazen. Daar moet voor gezongen worden, vindt fotograaf Erik Veenstra die voor het eerst sinds de Ongenode Gast’s heugenis Friese oranjekoek met slagroom afslaat. Na de pauze staat de kinderen nog een heel programma te wachten. Zo moeten de boeken geprijsd worden, kleding moet op de juiste rekken gehangen worden, elektrische apparaten dienen getest te worden en binnengebrachte goederen moeten worden gesorteerd. Silvan vindt het allemaal best. Zolang hij maar niet naar school hoeft. Het leukst van alles vindt hij dat je veel leert omdat je steeds op andere plekken komt. De boerderij van bioboer Peter Oosterhof vindt hij tot dusver het allerleukst. Het boerenleven trekt hem wel. Fredos denkt er hetzelfde over. Alhoewel hij het bezoekje aan de Norgerberg ook erg leuk vond. De Ongenode Gast ziet een profvoetballer in hem. De looks heeft hij in ieder geval al. Fredos ziet dat zelf ook wel zitten. En als dat niet lukt wil hij ook wel timmerman worden. Of stratenmaker. Ook een populair uitje was het bezoek aan Notenbomer in Lutjegast, volgens Stijn. Daar mochten de kids zelf kerstbomen maken van houten planken. Beetje meten, zagen, lekker dingen met je handen maken. Stijn vindt het mooi. John was in zijn nopjes bij het loonbedrijf van Lucas Stuut. Lekker op de vrachtwagen en de trekker terwijl Sterre het fantastisch vond toen ze de kalfjes op de boerderij naar het hok mocht brengen. Benjamin ziet een carrière als kok wel zitten. Op de Norgerberg heeft hij geleerd om frikandelbroodjes te maken. Zijn lievelingsbroodjes nog wel. De Ongenode Gast keert terug naar kantoor. Het zit wel goed met die skills van de klas.

Ongenode Gast

Wat: Practical skillsklas

Waar: Het Goed

Wanneer: Woensdag 12 maart