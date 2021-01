‘Op tijd signaleren zorgt ervoor dat je niet volledig uit balans raakt’

Stress- en burn-outcoach Miranda Maris

Steeds meer Nederlanders krijgen ermee te maken: stressklachten. Een beetje stress is niet erg, het zorgt er immers ook voor dat je presteert, scherp blijft. Maar te veel stress kan helaas grote gevolgen hebben en in sommige gevallen leiden tot een volledige burn-out. Dat overkwam ook Miranda Maris. Jaren geleden kreeg ze door een opstapeling aan gebeurtissen in haar privéleven en op haar werk zelf te maken met een burn-out. In plaats van dat ze op de rem trapte, ging ze door. Miranda verdiepte zich in de materie, volgde opleidingen en zocht alles uit om signalen eerder te leren herkennen. Sinds 1 januari startte ze haar eigen bedrijf. Als stress- en burn-outcoach wil ze mensen helpen om teveel stress en een burn-out te voorkomen. ‘Aan de preventiekant is veel te halen.’

Kennis in je eigen brein

Vaak trekken mensen te laat aan de bel met stressklachten, weet Miranda Maris als geen ander. ‘Dan hebben ze er al zo lang last van, dat ze niet meer in staat zijn om te werken. De tijd om tot die burn-out te komen, is ook nodig om het achter je te laten. Daarom is het belangrijk om klachten serieus te nemen en op tijd hulp in te schakelen. Wanneer je signalen vroegtijdig herkent, hoef je niet volledig uit balans te raken. Dat betekent dat je kennis moet hebben in je eigen brein en lichaam. Daar kan ik goed bij helpen. Samen gaan we ontdekken welke patronen werken, en welke juist niet. Dat is maatwerk. Wat bij de één werkt, werkt bij de ander beslist niet. De vraag ‘wat helpt voor jou’ staat hierin centraal. Ik zet in op preventie, daarin is veel te halen.’

Werknemers, ondernemers en bedrijven

Miranda is er voor werknemers, ondernemers en bedrijven. ‘Ik help om stress te voorkomen of ervan te herstellen. Daarnaast geef ik trainingen aan managementteams, leidinggevenden en HR-afdelingen in stresspreventie. Ook bied ik voor bedrijven stresscoaching op maat aan. Ook voor bedrijven geldt: liever op tijd signaleren voor het te laat is. Verzuim is immers een behoorlijke kostenpost.’

Aan de slag

Ervaar je stress en herken je je in het volgende: je bent sneller geïrriteerd of moet om kleine dingen huilen, je hebt nooit rust in je hoofd. Eigenlijk sta je altijd “aan”. Of: inslapen lukt moeizaam en ontspannen vind je lastig, je bent gespannen en kunt minder aan dan anders. Je doet heel veel, maar voldoening haal je er niet uit. Je weet niet meer waar je dan wel blij van wordt of je hebt het gevoel de grip te zijn verloren. Neem dan contact op! Het kennismakingsgesprek is kosteloos. ‘Belangrijk is dat er een klik is. Dat je je veilig voelt om eerlijk te zijn. Is dat het geval, gaan we aan de slag. Dat kan via online coaching, maar live afspreken is ook mogelijk.’

Miranda Maris Training en Coaching, Begeleiding bij stressmanagement en burn-out info@mirandamaris.nl. www.mirandamaris.nl. Telefoon: 06 – 18 18 49 48