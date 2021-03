Op zoek naar boeken met Hoera!

NOORDENVELD – In de voorjaarsvakantie gingen vele kinderen op zoek naar mooie boeken in de etalages van winkels en bedrijven en bij mensen thuis. Meer dan 80 boeken waren te vinden in Roden, Norg en Peize en rondom diverse scholen. Op een aantal locaties konden kinderen met een QR-code via een telefoon een stukje uit het boek luisteren, bijvoorbeeld bij de burgemeester, de politie, het Rode Kruis en de bibliotheek.

De boekenspeurtocht was een initiatief van het project Hoera! Noordenveld heeft er nieuwe lezers bij, dat zich bezighoudt met het voorlezen van kinderen in kleine groepjes op scholen en met individuele kinderen thuis. Acht studenten van de opleiding Social Studies van de Hanzehogeschool hebben voor HOERA een Facebookpagina en YouTube-kanaal gemaakt, waarop alle boeken en vele foto’s en routes te zien zijn. Ook zijn hier voorleesfragmenten te beluisteren. Daarnaast lazen studenten kinderen online voor en hebben ze geholpen bij de organisatie van de speurtochten.

Ongeveer 70 kinderen en de deelnemende winkels en bedrijven hebben veel plezier beleefd aan de boekenspeurtocht. Ook zijn er weer nieuwe boeken ontdekt, wat een stimulans is voor het lezen.