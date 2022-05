Op zoek naar de Gemaskerde Lezer om lezen te bevorderen

‘Wie zit er verstopt achter de QR-code? Is het de burgemeester?’

RODEN – Lezen is belangrijk, superleuk en het prikkelt de fantasie. Gelukkig zijn er best kinderen die lezen, maar er zijn ook kinderen die niet lezen. Misschien omdat ze het vanuit het gezin niet meegekregen hebben. Of gewoon omdat het leven van een kind al heel druk is. Om lezen te bevorderen en kinderen met boeken in aanraking te brengen, werd Hoera Noordenveld opgericht.

In de bibliotheek in Roden zit een groep vrijwilligers van Hoera bij elkaar. De totale groep bestaat uit zo’n 23 vrijwilligers, die allemaal kinderen willen helpen met lezen. Op wat voor manier dan ook.

Itie van den Berg werkte altijd al in leesbevorderende projecten, ook als professional. ‘Ik ben daar dus gewoon mee doorgegaan. Ik vind lezen erg belangrijk, maar het moet ook vooral leuk zijn. Hoera! bestaat nu vier jaar, ook met dank aan de bibliotheek. Inmiddels werken we op scholen en bij gezinnen thuis. We gaan samen met kinderen lezen, waarbij we het belangrijk vinden dat ze autonoom zijn in hun keuze voor een boek. Ze moeten het zelf leuk vinden. Toen alles digitaal moest, werkten we digitaal. Dat had ook iets heel gezelligs, kinderen namen dan de telefoon soms mee naar hun kamer en dan lagen we gezellig digitaal op bed voor te lezen.’

De doelgroep is met name groep 3 en 4, en daar zijn ook peuterspeelzalen bijgekomen. ‘Ook anderstalige kinderen lezen mee. Die kunnen dan veel taalvaardiger worden als je moeilijke woorden samen op gaat zoeken. Als er bijvoorbeeld een woord als vuurtoren in een verhaal voorkomt, kun je op de computer een vuurtoren laten zien. Dat brengt beleving en kennis. Soms weten kinderen niet precies hoe ze beelden in hun hoofd kunnen oproepen. Dan lees ik een stuk voor en vraag ik ze wat voor zich zien. Op die manier leren ze hun fantasie te prikkelen.’

Trijn Riks pakte het in de Coronatijd wel heel creatief aan. ‘Ik ging dan bijvoorbeeld met twee jongens naar de kinderboerderij en dan nam ik een boek mee. We gingen dan voetballen, spelen en ook lezen. Soms gingen we ook samen naar de biep. En ze leren dan ook nog eens van elkaar.’

Hoewel er best kinderen zijn die lezen, ontstaat er in de vakantie vaak een dip in lezen, doordat kinderen dan niet naar school gaan en ze andere dingen gaan doen. Daarom wordt er ook deze keer weer een mooi project gelanceerd, de Gemaskerde Lezer.

‘Dit hebben we al brainstormend bedacht. Kinderen vinden het programma Masked Singer heel leuk, dus wij hebben nu de Gemaskerde Lezer. Achter ramen van huizen en winkels in het centrum van Roden hangen Hoeravlaggen en een QR-code. Als kinderen die code scannen zien ze een filmpje van iemand die een paar regels uit zijn of haar favoriete boek voorleest. Omdat diegene gemaskerd is via een Snap-Chat-masker, wordt het een uitdaging om te raden wie het is. Is het de burgemeester? Een tandarts? Of misschien de meester van school? Ze kunnen dan het Gemaskerde Lezers-bingoformulier invullen dat in de Krant staat, met dank aan de Noordenveldse Uitdaging. Bij inlevering maken ze kans op een leuke prijs. Vorig jaar hadden we een flink aantal inzendingen. Natuurlijk zullen de kinderen die we voorlezen meedoen, maar we hopen natuurlijk dat ze ook vriendjes en vriendinnetjes meenemen.’

Meer informatie is te vinden op de Facebookpagina: hoera, Noordenveld heeft er nieuwe lezers bij. Mailen kan naar: hoera.noordenveld@biblionetdrenthe.nl