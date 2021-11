Op zoek naar een verzuimverzekering? 3 dingen om rekening mee te houden!

Een verzuimverzekeringen is een echte must-have als u werknemers in dienst hebt. Bent u op zoek naar een verzuimverzekering voor uw bedrijf? Dan zijn er wel een paar dingen waar u rekening mee moet houden. Wij hebben een aantal tips op een rijtje gezet!

Wat is een verzuimverzekering?

Allereerst is het natuurlijk belangrijk om te weten wat een verzuimverzekering is. Zoals de naam al doet vermoeden is een verzuimverzekering een verzekering die een bedrijf verzekerd wanneer er verzuim plaatsvindt. En dan hebben we het hier niet over een werknemer die twee dagen met koorts op bed ligt, of onverwachts naar een begrafenis moet. Nee, het gaat hier echt over langdurig verzuim. In dit geval is het natuurlijk handig om verzekerd te zijn. Zo lijdt u hier als bedrijf een stuk minder onder. Waar moet u opletten wanneer u een verzuimverzekering afsluit?

1. Hoe vindt u een goede verzuimverzekering?

Zoals bij veel andere verzekeringen ook geldt: het aanbod is erg groot. Het is dan ook niet verrassend dat u door de bomen het bos niet meer ziet. Het is belangrijk om verschillende verzekeraars met elkaar te vergelijken en om zo een lijstje samen te stellen van potentiële verzekeraars waar u mee in zee wilt gaan. Hier kunt u dan vervolgens een offerte bij aanvragen en deze vervolgens vergelijken. Verzuimverzekering vergelijken doet u anno 2021 natuurlijk gewoon online. Er zijn veel verschillende sites te vinden waar u een verzuimverzekering kunt vergelijken, zoals bijvoorbeeld HR Navigator. Hier kunt u precies de voor- en nadelen van elke aanbieder zien. Erg handig om zo’n overzicht te hebben.

2. Welk type verzuimverzekering past bij u?

Er zijn twee soorten verzuimverzekeringen: de conventionele verzuimverzekering en de verzuimverzekering met stop loss dekking. Bij eerst genoemde verzekering wordt het eigen risico uitgedrukt in dagen, dit worden ook wel wachtdagen genoemd. Dit type verzuimverzekering is ideaal voor de wat kleinere bedrijven die tot 25 werknemers in dienst hebben. Heeft u een groter bedrijf? Dan is een stoploss verzuimverzekering wellicht een optie. Dit type verzuimverzekering werkt met een eigen risico dat in geld wordt uitgedrukt. Ideaal voor grotere bedrijven die meer liquide middelen hebben.

3. Loop alles goed na

Verzekeringen zijn niet altijd even duidelijk. Het is dus belangrijk om alles goed na te lopen. Zorg dat u correcte informatie aanlevert voordat u de offerte ontvangt. En loop alles (desnoods met een adviseur) goed na. Een goedkopere verzekering is niet persé beter. Let ook vooral op de looptijd. Sommige verzekeringen zijn het eerste jaar gunstig geprijsd, maar gaan de jaren daarna in premie omhoog.