‘Op zondag hoop ik dat de bezoekers niet allemaal om 15 uur komen’

KC – Atelier Huis ter Heide – Alie Hut

HUIS TER HEIDE – Sinds 2008 bestaat de stichting Kunstenaarscollectief Huis ter Heide. Een initiatief van Alie Hut. Op verzoek van haar moeder moest zij ‘iets’ doen met haar zus Hennie. De galerie is gevestigd in de stal van hun ouderlijk huis. In het voorhuis woont niemand meer. Zelf woont de kunstenares een paar honderd meter verderop, in het oude schoolgebouwtje van het gehuchtje onder de rook van Norg. De galerie is een onderneming zonder winstoogmerk, zegt Hut. De kunstenaars in het collectief betalen een vaste vergoeding per maand. Daar worden de vaste lasten van betaald. Met elkaar onderhouden zij de galerie. Op alle gebieden. Van de public relations en marketing tot aan de schoonmaak en het zetten van de koffie.

Twaalf kunstenaars uit de directe regio maken deel uit van het collectief. Allemaal hebben zij een plekje in de galerie. Ook hebben zij allemaal een specialiteit. Zo ook te zien in de galerie. Een uitgebreid scala aan materialen. Acryl / olieverf, zilver, brons, steen, hout, RVS, glas, keramiek en andere materialen. De kunstenaars hebben ook allemaal dienst om bezoekers te verwelkomen. De galerie is vrijdag-, zaterdag-, en zondagmiddag geopend. Het collectief wordt aangevuld met gastkunstenaar uit het gehele land. Momenteel laten de kunstenaars Betsy de Jonge, Barbara Bosscher, Frida Badoux en Koos Bladt hun werk zien. Vooral het werk van Betsy de Jonge is bijzonder te noemen. De geboren en getogen Zeeuws Vlaamse maakt dezelfde popjes, gekleed met verschillende klederdrachten. Speciaal voor de expositie in galerie Huis ter Heide heeft zij ook twee poppen aangekleed met dracht uit Drenthe.

Vanaf 3 september zijn er weer vier nieuwe kunstenaars te zien in de galerie, naast het werk van de twaalf uit het collectief. ‘Dan staat het hele atelier op zijn kop, dan wordt alles opnieuw ingericht. Een drukke dag, maar als het klaar is, zijn wij meestal zeer voldaan,’ vertelt Hut enthousiast. Martha Veldhuis is een beeldhouwer. Zij maakt beelden die worden gecombineerd met andere materialen. Zij laat voornamelijk gevoelsmatige en gedragsmatige aspecten zien in haar beelden. Max Timmerman is beeldend kunstenaar. Zijn werk gaat over de oorsprong van dingen. Henk Rusman is een bekende uit de regio. Elementaire wiskundige vormen zijn de basis voor zijn uitgebreide oeuvre. Ook Jan Laferte uit Emmer-Compascuum is geen onbekende in de streek. Hij is gespecialiseerd in keramiek. Gebruik makend van verschillende technieken.

Na de coronaperiode is Hut zo snel als mogelijk weer open gegaan voor publiek. Uiteraard met uiterste zorg voor de geldende maatregelen. Heel veel aanloop is er nu nog niet. ‘Drenthe zit toch vol met toeristen? Nou ik heb ze nog niet gezien, waar zijn zij dan?’ stelt Hut. ‘Op zondag is het wel druk, dan hoop ik dat de totaal dertig bezoekers niet allemaal tegelijk komen, gezien de maatregelen.’ De kracht van de galerie blijkt de diversiteit te zijn. Zelf werkt de galeriehoudster met zilver en goud. Ook haar zus Hennie werkt met de edelmetalen. Over een paar maanden gaat Alie Hut met pensioen. Pensioen van haar werk welteverstaan. De galerie gaat uiteraard door. Hut: ‘Wij hebben trouwens nog wel een vacature in het kunstenaarscollectief. Dus aanmelden mag altijd.’