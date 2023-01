Opbrengst oliebollen voor jeugdige voetballers VV Roden

RODEN – Ook dit jaar was er weer een oliebollen drive-thru op het parkeerterrein van VV Roden. Mensen konden in hun auto blijven zitten, een bestelling opgeven en die meteen meenemen. Ook was de voetbalclub vertegenwoordigd met een kraam bij Bakkerij van Esch. ‘Het is het derde jaar dat we het zo doen,’ vertelt voorzitter van VV Roden Hans de Vries. ‘Bakkerij van Esch maakte ook deze keer weer de oliebollen, die bakt de hele dag door tot een uur of twee. Er kon van 9 tot 4 gekocht worden.’ De opbrengst is ook dit jaar weer voor de VV. ‘Het gaat naar de jeugdafdeling, en dan voor het algemeen belang. Daarbij moet je denken aan nieuwe doelen, nieuwe ballen, dat soort dingen.’