Opbrengst snertverkoop Leek gaat naar project Roma-kinderen

LEEK – Ondanks de lastige coronaperiode die we doormaken, heeft de Oost Europa Commissie van de Protestantse Gemeente Leek-Oldebert (PGLO) ook oog voor ander leed in de wereld. Afgelopen zaterdag verkochten vrijwilligers op het kerkplein van de Hoeksteen zelfgemaakte snert van Slagerij Nederhoed voor het goede doel. De opbrengst gaat naar het project van de familie Kroon in Roemenië. Zij willen de situatie waarin Roma-kinderen zich begeven verbeteren. Er is geld nodig voor onder andere onderwijs, basisvaardigheden, educatie voor volwassenen, medische zorg, huisvesting en voedsel. Meer informatie over het project is te vinden op st.charis.org. Wie ook een steentje bij wil dragen kan een donatie doen op NL85 RABO 0335 1730 04 t.n.v. Diaconie PGLO. O.v.v. “project Roemenië”.