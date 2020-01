Open Atelier Route dit jaar in Veenhuizen

VEENHUIZEN – Dit jaar wordt in Veenhuizen de Open Atelier Route Noordenveld georganiseerd in het weekend van Moederdag en wel op 8, 9 en 10 mei. Op zaterdag 8 februari is er een informatiemiddag in Koffielust aan de Oude Gracht 4a.

Vrieso Rademaker is 1 van de organisatoren. ‘De Open Atelier Route in Veenhuizen wil vooral amateur kunstenaars in de gelegenheid stellen om hun werk te exposeren. Dat kan bij hen thuis, alsook op diverse locaties die de organisatie beschikbaar heeft in dit weekend. Eigenaren van mooie locaties als bierbrouwerij Maallust, koffiebranderij Koffielust, Coco Maria en Het Verenigingsgebouw hebben we al bereid gevonden ruimte beschikbaar te stellen voor exposities van amateur kunstenaars. Daarnaast stellen ook een aantal kunstenaars in Veenhuizen hun eigen ateliers open voor bezichtiging van hun werk. Het gaat ons om kunst in de breedste zin van het woord. Schilderen, beeldwerk, houtbewerking, foto’s, textiel, veel is mogelijk om tentoon te stellen. We dagen iedereen uit om mee te doen,’ zegt Vrieso Rademaker.

Op zaterdag 8 februari is er van 14.00 tot 16.00 uur een informatiemiddag in Koffielust in Veenhuizen. Hier zal alle informatie verstrekt worden over de gang van zaken en kunnen dan alle vragen worden gesteld en afspraken gemaakt worden. De Open Atelier Route staat open voor alle amateurkunstenaars uit de gehele gemeente Noordenveld. De opening van de Open Atelier Route is op vrijdag 8 mei op een bijzondere manier bij Coco Maria. Aanmelding voor de expositie kan nu al via de website van www.kunstmomentennoordenveld.nl.

Op de foto Iwe Hut, Inge Breukers, Jeanette Radstaak, Giarcia Madlener, Piet van Houten en Vrieso Rademaker.