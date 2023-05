Open Atelierroute Noordenveld pakt flink uit

Burgemeester geeft startschot op 13 mei om 11.00 uur De Paardenstal in Peize

NOORDENVELD – ‘Voor de 35ste keer presenteren wij u met trots de Open Atelierroute Noordenveld. Een route georganiseerd door de leden van Verkuno, de vereniging voor professionele beeldende kunstenaars en vormgevers.’ Dit zegt Rianne Kooijman met enige trots. Zij is voorzitter van de atelierroute. Exposities zijn op bijzondere locaties, gaan langs mooie routes en laten bezoekers kennismaken met kunstenaars en hun inspiratiebronnen. Op gezette tijden zijn er concerten. Burgemeester Klaas Smid doet op zaterdag 13 mei om 11.00 uur de opening bij De Paardenstal aan de Hooghaar in Peize. Vanaf 10.30 is er een optreden van de Keltische band Andawenn en er is een overzichtstentoonstelling te zien met werken van alle deelnemende kunstenaars.

Een van die bijzondere locaties is Kunsterf Norg aan de Brinkstraat. Wilma Wassink, Jessica Lelieveld, Nanette Darneviel en Ans Courtier zullen daar exposeren. ‘Ik maak een hele lange loper waarop papieren rondingen gestempeld in een patroon door de ruimte komen te hangen,’ laat Ans Courtier weten. ‘Toen ik deze boerderij van binnen zag was ik meteen verkocht. Imponerende gebinten, een dak van riet en een lemen vloer. Ik dacht, ik wil iets maken wat met die oude sfeer te maken heeft. Ik zocht verbinding en vond die door het papier te stempelen met grote en kleine jaarringen, boomstronken en boomtakken. Door dit in een patroon te leggen ontstaat er een geheel met de ruimte. De lange loper wil ik over de eiken balken draperen. Het patroon van de stempels komt dan steeds terug in vierkante blokvormen van 12 bij 12. Gekozen is voor de kleur blauw, iets wat ook past bij het vroegere bekende Delfts blauw. In mijn werk wil ik de aandacht vestigen op het bijzondere van het vanzelfsprekende. In die verwondering hoop ik op een ontmoeting.’

De Open Atelierroute Noordenveld slingert door de gehele gemeente heen. In Norg, Roden, Altena, Roderwolde en vooral ook Peize zijn in totaal op 20 locaties werken te zien van Verkuno leden. De 35ste editie is op zaterdag 13 mei en zondag 14 mei van 12.00 tot 17.00 uur. Alle ateliers zijn open en voor bezoek wordt geen entree gevraagd. Er is bij dit feestelijk jubileum een omvangrijk luisterprogramma opgezet. Al op vrijdag 12 mei is er een jazzconcert van Eric Ineke en de Frans Elsen Factor in de Kerk van Peize om 20.00 uur. Kaarten hiervoor zijn te koop. Aan de Stenhortsdijk bij Magda Balvers zal Lilian Dijkema beide dagen om 14.00 uur een muzikale voorstelling brengen. Bij de schilderijen van Annet Raben aan de Oude Velddijk in Peize is op zaterdag muziek van Honeyjar en bij Kunsterf Norg zijn er op zondagmiddag optredens van harpiste Kathelijne Schelfhorst en dichteres Laura van Meijeren.

Ook andere bijzonderheden zijn het vermelden waard. Zo is er van de onlangs overleden medeorganisator Ansje van den Muyzenberg een retrospectief te zien in K38 aan de Kanaalstraat in Roden. Een overzicht dat is samengesteld door haar kinderen. Bij Kunsterf Norg zijn er demonstraties van Wilma Wassing en Jessica Lelieveld. Op zaterdag om 14.00 uur staan Raku en Saggar centraal, op zondag om 14.00 uur Raku en Obvara. Het gaat hierbij om drie avontuurlijke werkwijzen behorende bij keramiek.

Er is een brochure beschikbaar waarin kunstenaars zich presenteren en de route uitvoerig staat beschreven. www.openatelierroutenoordenveld.nl.