Open dag bij Golfclub Holthuizen op zaterdag 15 april

RODEN – Op zaterdag 15 april opent Golfclub Holthuizen, aan het Oosteinde 7a in Roden, haar deuren voor alle belangstellenden. Die dag kan iedereen kennismaken met de golfsport en de gezellige golfclub. Tussen 10.00 en 15.00 uur worden er clinics georganiseerd, waarin de bezoekers zelf kunnen ervaren hoe het is om een golfclub vast te houden. Alle aspecten van het golfspel komen aan bod, putten, de korte slagen, maar ook afslaan op de driving range waarbij soms wel afstanden van zo’n 150 meter (of meer) kunnen worden gehaald. En na deze verschillende slagen geoefend te hebben, mogen de nieuwelingen onder begeleiding van een ervaren golfer een paar holes spelen op de par 3 baan.

Voor de schooljeugd zijn er leuke golfspelletjes. De golfprofessionals kunnen alle vragen over lessen beantwoorden en de hele dag zijn er vrijwilligers aanwezig om de bezoekers wegwijs te maken en te begeleiden. Tijdens de Open Golfdag worden er greenfee-vouchers verkocht tegen een gereduceerd tarief (3 voor de prijs van 2).

Golfen is gezond (een uitstekende cardio-training), bevordert balans en houding en het spelen in de frisse buitenlucht is goed voor je immuunsysteem en vermindert stress. Daarnaast is golfen een sociale sport, je gaat met twee of meer personen de baan in en hebt tijdens het lopen alle tijd voor fijne gesprekken. Golfclub Holthuizen heeft gezelligheid en gezondheid hoog in het vaandel staan. Er is een prachtige 9 holes golfbaan (met 18 afslagen), een qualifying par 3 baan en mooie oefenfaciliteiten. Bij de golfschool kun je lessen nemen op elk niveau. De golfclub aan het Oosteinde 7 a in Roden hoopt op een hoop belangstelling op de open dag. Meer informatie is te vinden op www.golfclubholthuizen.nl.