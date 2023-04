Open dag Golfclub Holthuizen groot succes

RODEN – Afgelopen zaterdag 15 april hield Golfclub Holthuizen in Roden een open dag. Vanaf 10.00 uur kwamen de eerste belangstellenden al de golfbaan bezoeken om kennis te maken met zowel de vereniging als de golfsport in het algemeen. Alle facetten van de golfsport kwamen aan bod door middel van leuke clinics. Van putten en chippen tot lange slagen. Voor de jongste leden waren ook allerlei leuke golfspelletjes opgezet. Golfclub Holthuizen wilde vooral laten zien dat golf een leuke, gezonde en sociale sport is, die zeker niet alleen voor de elite is. Uiteraard konden de nieuwe golfers ook genieten van een hapje en een bakje koffie of thee en was er na afloop ruimte om vragen te stellen. Kortom, een zeer geslaagde dag.