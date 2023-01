Open depotdag toont de schatten van Nienoord

LEEK – De succesvolle Open Depotdag bij Museum Nienoord is terug van weggeweest! Als je toegang wilt tot ruimtes die gewoonlijk gesloten zijn voor het publiek, dan is dit je kans. Op 4 februari staan museummedewerkers en vrijwilligers klaar om je een kijkje te bieden achter de schermen. In het depot staat de unieke rijtuigencollectie van Museum Nienoord in het gelid. Vrijwilligers laten in de werkplaats zien welk onderhoud wordt gepleegd aan de rijtuigen. En als je de echte geur van paarden nog wilt ruiken, neem dan een kijkje in de tuigenkamer. Tuigen met schelpjes, belletjes en paardenhaar, ze liggen allemaal voor je klaar. De vele verborgen schatten van Nienoord worden uit de archieven gehaald. Het depot op het prachtige landgoed van Nienoord waar alles draait om rijtuigen staat deze dag bol van leuke activiteiten en verhalen. Ook de twee tentoonstellingen Anton Pieck en Koetsen & Kastelen zijn die dag te bezoeken. Programma: 11:00 – 16:00 uur: open depot. 12:00 uur: lezing door conservator Jan Zijlstra. 15:00 uur: lezing door conservator Jan Zijlstra. Kinderactiviteiten: Speurtocht voor kinderen en hun (groot)ouders, knutseltafel, verkleden, raad het voorwerp. Entree: 7,50 euro voor volwassenen, kinderen tot en met 7 jaar gratis, van 8 tot en mrt 14 jaar 3,50 euro.