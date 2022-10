Open hof haalt ruim 2600 euro op voor Vluchtelingenwerk Noordenveld

RODEN – De Open Hof in Roden heeft tijdens het startweekend van het kerkelijk seizoen maar liefst 2628,18 euro binnengehaald voor Vluchtelingenwerk Noordenveld. De cheque werd afgelopen woensdag overhandigd aan het bestuur van Vluchtelingenwerk in Roden. Een bingo en een rommelmarkt hebben het geld in het laatje gebracht, vertelt Marjon Lenting van de Open Hof-kerk.

Ieder nieuw kerkelijk seizoen start bij de Open Hof met een startweekend. Dit keer werd er aan dat startweekend dat luistert naar de naam ‘verbinding’ een goed doel gekoppeld. ‘Juist vanwege dit thema zochten we een lokaal goed doel. Zo kwamen we terecht bij Vluchtelingenwerk. Bijzonder omdat wij op dat moment in de kerk ook vluchtelingen opvingen. Zij hebben zelfs meegeholpen met de bingo en de survivalnight op vrijdagavond. Zaterdag hielden we een rommelmarkt in de kerk waar we ook hamburgers verkochten. Met alle activiteiten hebben we 2628,18 euro opgehaald. Aanvankelijk was dat 2598,18 euro, zoals ook op de cheque staat, maar er kwam nog 30 euro bij.’ Bij de bingo waren prachtige prijzen te winnen. ‘Met dank aan Roder ondernemers. We zijn echt bedolven onder de prijzen. Echt een groot compliment voor de winkeliers in het dorp.’ Woensdag heeft Marjon samen met Tim Havinga de cheque overhandigd aan de blij verraste medewerkers van Vluchtelingenwerk Noordenveld.