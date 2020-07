Open Monumentedag Westerkwartier gaat door

WESTERKWARTIER – De Open Monumentendag Westerkwartier gaat door. Dat heeft de organisatie zojuist laten weten. Op 12 septemebr worden meerdere monumenten in het Westerkwartier opengesteld voor publiek. Vorig jaar september sloot Open Monumentendag Westerkwartier af in het mooiste dorp van Nederland: Niehove. In welk dorp er nu afgesloten wordt, is nog niet bekend.

Tijdens de openstelling worden de voorschriften of richtlijnen van de overheid, het RIVM en protocollen van de landelijke organisatie Open Monumentendag gevolgd. Uitgangspunt op dit moment is, dat elk opengesteld monument een culturele activiteit op kleine schaal is, met een beperkt, beheersbaar aantal bezoekers tegelijkertijd. Voor enkele monumenten gaat wellicht een aanmeldplicht gelden. De officiële aftrap voor de Open Monumentendag Westerkwartier wordt door wethouder Hielke Westra verricht. Locatie en tijdstip worden later bekend gemaakt.