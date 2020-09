Open Monumentendag 2020, elk Monument een Leermonument

NUIS – Ook in 2020 doet het museum ’t Rieuw weer mee met de Open Monumentendag, die wordt gehouden op 12 september 2020. Het museum is immers gehuisvest in de monumentale Kimmboerderij van het Groninger Landschap.

Het thema is “Leermonumenten” en ‘t Rieuw geeft daar invulling aan door in te gaan op de bedrijfsvoering van “het gemengde bedrijf in het Westerkwartier”. Op de Kimmboerderij werd er tot 1970 op die manier gewerkt. Deze werkwijze zou in de moderne landbouw en veeteelt wel eens terug kunnen komen.

Naast een deel van de regulier tentoongestelde landbouwwerktuigen is er ook een expositie gemaakt met als thema “De venter aan huis”.

Het museum is voor deze Open Monumentendag op zaterdag 12 september geopend van 10.00 uur tot 17.00 uur. Ook is de expositie op de reguliere openingstijden te bezoeken. (Foto: nationalemonumentendagwesterkwartier.nl)