Open Monumentendag Noordenveld geopend in Roderwolde

RODERWOLDE – Afgelopen vrijdag was in olie- en korenmolen Woldzigt in Roderwolde de opening van de Open Monumentendag. Het thema is dit jaar duurzaamheid. Voor de secretaris van de Open Monumentendag Noordenveld Casper Colenbrander is het de tweede keer. ‘De eerste keer zaten we nog midden in corona, toen kwamen er al flink wat mensen op af. Dus ik verwacht dat er deze keer nog meer mensen komen. Er zijn op zowel zaterdag 10 als zondag 11 september monumenten te bezichtigen, samen met een aantal activiteiten die worden gehouden. Een voorbeeld: in de Kleibosch leidt Ada van Dijk mensen rond, terwijl ze ondertussen iets over de plek vertelt. Ook kunnen mensen op een praam van Peizermade naar Roderwolde. Fietsen worden dan met een busje naar het eindpunt gebracht.’

Duurzaamheid en oude gebouwen gaan niet altijd samen. ‘Dat is soms lastig. Als je naar de molen kijkt, dan is die super duurzaam. En een hele oude kerk die nog steeds goed onderhouden is, is ook duurzaam. Maar in Veenhuizen is de elektriciteitscentrale open, die de werkplaatsen van stroom voorzag. Die generatoren draaien op diesel. Dat is niet duurzaam, maar was al wat duurzamer dan de turf waar voor die tijd gas uit gewonnen werd. Bij het winnen van turf komt veel CO2 vrij.’

Museum Mensinge zet voor het eerst dit jaar haar deuren gratis open. ‘Daar ben ik blij om. De open Monumentendag is een uitgelezen kans om je eigen gebied te leren kennen. Om de gebouwen die je van buiten kent eens van binnen te bekijken.’

De opening op 2 september was vooral een feestje voor genodigden; mensen die meewerken, vrijwilligers en mensen die hun huis of gebouw openstellen. Wethouder Wekema zette de wieken van de molen in werking en Harm Jansen, de voorzitter van olie- en korenmolen Woldzigt, vertelde over de duurzaamheid van molens in het verleden en heden. De te bezichtigen monumenten en de activiteiten zijn te vinden op https://www.openmonumentendag.nl/comite/noordenveld/