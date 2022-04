Open ochtend op De Flint

NIETAP – Dinsdag 19 april houdt openbare basisschool De Flint van 9.00 uur tot 12.00 uur, een open ochtend. De Flint is een kleine dorpsschool in Nietap waar ook kinderen uit de omgeving van harte welkom zijn. Het team van De Flint staat voor goed onderwijs en een rijke leeromgeving. Over een paar jaar mag de school op dezelfde locatie een nieuw multifunctioneel schoolgebouw in gebruik nemen, met onder andere een peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang. Op dit moment is er al een samenwerking met de buitenschoolse opvang op een andere locatie. Het team van De Flint hoopt veel belangstellenden te mogen verwelkomen 19 april.