Open zanglessen voor meiden van 6 tot en met 9 jaar

Sonja de Vries ‘Het is de bedoeling dat je in het eerste jaar kijkt of dit bij je past.’

RODEN – Meisjes opgelet! Ben je tussen de 6 en 9 jaar oud dan is dit de kans om mee te doen aan een Open Zangles van de Roden Girl Choristers. Deze zanglessen vinden plaats op woensdag 8 juni om 15.30 uur en op zaterdag 11 juni om 16.00 uur in de Doopsgezinde kerk aan de Padkamp in Roden. Artistiek leider Sonja de Vries kan er gepassioneerd over vertellen.

‘Eigenlijk gaat het om het moment dat kinderen het zingen hebben ontdekt. Voor de 1 is dat al bij 5 jaar, de meeste kinderen zijn 6. Ons zingen sluit het beste aan bij meisjes van 6 tot en met 9 jaar. Dan kun je daarna goed doorstromen naar andere koorgroepen binnen de Roder Girl Choristers. We zingen in het eerste jaar bekende Nederlandse liedjes. Kinderen kunnen zo hun stem ontdekken en we doen zangoefeningen. Ritme en taal komen naar voren. We maken hierbij gebruik van een klein snaarinstrument, de cymbaal. Er is veel aandacht voor persoonlijke muzikale ontwikkeling.’

Sonja de Vries komt oorspronkelijk uit Zuid-Afrika. Zij studeerde onder andere orgel, piano en klavecimbel. Ook was zij actief van haar 15de tot haar 22ste als zangeres en begeleider bij het nationaal jeugdkoor Pro Cantu. In 2002 kwam zij voor een vervolgstudie naar Nederland. Daar pakte de liefde haar en is zij sinds die tijd samen met de bekende Groningse organist Sietze de Vries. ‘In Zuid-Afrika ben ik opgegroeid en maakte ik kennis met talrijke koortradities. Ik hou vooral van de Angelsaksische koortradities met zijn specifieke klank, structuur en opbouw. Dat is ook wat we met dit meisjeskoor willen brengen. Met de koren gaan we dan ook regelmatig op studiebezoek naar Engeland.’

Wanneer meisjes zich opgeven om mee te doen met de Open Zangles wordt er niet direct gekeken naar een topniveau. Iedereen mag meedoen, de drempel om mee te zingen is laag. Sonja de Vries geeft aan dat het allerbelangrijkste is dat de kinderen zingen in een koor mooi vinden om te doen. ‘Als zingen je pakt, wordt je niveau vanzelf beter. We wijzen geen kinderen af, iedereen kan meedoen, de opleiding is geschikt voor alle meisjes. Ervaring leert dat na de Open Zangles en vooral het eerste jaar er een soort van natuurlijke selectie plaats vindt. Je gaat door omdat je het leuk vindt of je kiest voor iets anders. Het is juist de bedoeling dat je in je eerste jaar gaat ontdekken of dit bij je past. Het is een heerlijke ontdekkingsreis die we samen gaan meemaken.’

Aanmelden kan per mail info@rodengirlchoristers.nl of bel met Sonja de Vries 06 29446694. Wanneer het niet lukt de Open Zangles te bezoeken kan in overleg een ander moment gekozen worden. Natuurlijk worden ook ouders betrokken bij de lessen van hun dochter. ‘Samen ontdekken we of zingen en zangles bij het kind past. Kinderen die van een muzikale uitdaging houden zullen zich snel thuis voelen. In de loop van de opleiding schuiven nieuw meisjes aan bij de koorrepetities. De meer ervaren koorleden helpen de jongere meisjes om steeds zelfstandiger te worden. Het concert – en opleidingskoor bestaat uit meiden uit het gehele Noorden van het land.’