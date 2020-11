Openbare instellingen sluiten wederom de deuren

‘Je kunt hier vrij makkelijk afstand houden ten opzichte van winkelstraten’

REGIO – Wel verwacht, niet gehoopt. Afgelopen week sloten musea, zwembaden, bibliotheken en nog tal van openbare instellingen de deuren voor minstens veertien dagen. Dinsdagavond werden de nieuwe maatregelen afgekondigd, zaterdag was de laatste dag dat deuren open waren voor publiek. De Krant maakte van deze laatste gelegenheid gebruik en deed een rondje in de regio.

De bibliotheken sluiten weer. Slecht nieuws voor de verstokte boekenwurm en allen die gebruik maken van de mogelijkheden van de bieb. Toch is het afgelopen woensdag nog vrij druk in Roden. Vrijwilligers, voorzien van hesjes, lopen met boeken heen en weer. Klanten van de bieb hurken neer met boeken, zo ook Jan Degenhart. Hij is woonachtig in Norg maar zag tot zijn spijt dat de bieb aldaar al gesloten is. ‘Inslaan nu het nog kan’, zegt hij. ‘De komende twee week kunnen we hier niet terecht, dus ik neem een aantal boeken mee. Zo hoef ik mij straks niet te vervelen.’

In het kantoor achterin de bieb zitten medewerkers Karlijn Buist en Evelien Huizenga. ‘De drukte valt nu nog wel mee’, vindt Buist. ‘Gisteren waren er meer mensen.’ Huizenga ziet hoe mensen winkelmandjes volladen in de bieb. ‘Het is drukker dan normaal. Vanochtend stonden er al zes mensen te wachten voor de deur. Men wil nog snel wat boeken inslaan.’ De komende tijd zal de digitale dienstverlening van de bieb gewoon doorgaan. ‘We blijven verder bereikbaar. Zowel digitaal als telefonisch.’ De bezorgservice die eerder dit jaar in het leven werd geroepen, keert niet terug. Wél kunnen mensen boeken afhalen bij de Noordenveldse bibliotheken.

Door dan naar Leek. Bij Zwemkasteel Nienoord is het rustig. Op wat kinderen na die pret hebben op de glijbaan en in het nagenoeg verlaten bad na, is het stil. Harmanna Rozema ziet het met lede ogen aan. ‘We zijn vanaf vanavond dicht. De zwemlessen gaan gelukkig door’, zegt ze, dan nog niet wetende dat diezelfde avond de zwemlessen in heel Nederland geschrapt worden. ‘Uit die zwemlessen halen we veel energie.’ Helaas, ook de lessen zijn dus geschrapt.

Museum Nienoord moet ook dicht. En dat nog geen vier dagen na de opening van de nieuwe expositie van Anton Heyboer en Nico Koster. Directeur Geert Pruiksma laat het sluiten van de poort door de fotograaf vastleggen. ‘Afgelopen zondag hebben wij de opening van de expositie voor een paar gasten door laten gaan’, vertelt hij. ‘Onder hen was ook Nico Koster, die even eerder zijn tachtigste verjaardag vierde. Daar besteedde hij verder geen aandacht aan, maar zondag werd hij toch maar mooi door burgemeester Ard van der Tuuk rondgeleid in ons museum.’

De afgelopen tijd draaide het museum nog niet eens zo slecht, vertelt Pruiksma. ‘We haalden zo’n zeventig procent van onze gebruikelijke bezoekers. De schade valt daardoor enigszins mee. Het voordeel is dat de meeste van onze bezoekers vaak wat meer te besteden hebben. Ze kopen dan vaak nog wat in de winkel van de museum. Ook voor de omgeving is dat goed trouwens. Zo blijven bezoekers vaak in de buurt overnachten en gooien ze voor ze vertrekken hier nog even de tank vol. Ik hoorde dat bezoekers ook dit weekend zouden blijven slapen in de regio. Het ging om twee echtparen die meerdere nachten in een hotel in de regio zouden verblijven. Als het museum open is, levert dat de omgeving dus ook wat op.’

Nienoord kijkt nu naar de mogelijkheden voor in de nabije toekomst. Zo wordt er gekeken of het mogelijk is een kerstmarkt te organiseren. ‘Ruimte is hier genoeg’, benadrukt Pruiksma. ‘Daarom begrijp ik ook niet helemaal dat kleine musea zoals Nienoord, maar ook Mensinge in Roden en De Buitenplaats in Eelde dicht moeten. Het gaat hier om musea waar het vaak niet overdreven druk is en men goed afstand kan houden. Bovendien houdt museumpubliek zich vaak goed aan de regels. Dat is in ieder geval onze beleving!’

De museumdirecteur trekt een vergelijking naar zijn eigen buurt, de Folkingestraat in Groningen. ‘Daar zie ik hele gezinnen winkelen. Begrijp me goed, ik gun ze het winkelen van harte en gun het de winkeliers ook heel erg, maar het is er haast onmogelijk om afstand te houden. Als je dat dan vergelijkt met ons museum…..’

Ook Theater de Winsinghhof heeft de deuren inmiddels weer gesloten. De sluiting levert voornamelijk weer een hoop extra werk op voor het theaterpersoneel. ‘Theatervoorstellingen worden verplaatst, mensen die een kaartje hadden voor een filmvoorstelling krijgen hun geld terug’, licht Natalie Straatman toe. ‘Het levert iedere keer weer een bak werk op. Het lijkt alsof we telkens op meerdere borden aan het schaken zijn.’

Concreet zorgt de tijdelijke sluiting natuurlijk voor inkomstenderving. ‘Verder kijken we al naar het volgende jaar. Voor januari hebben we nog een boel voorstellingen staan die in de verkoop moeten. Verder moeten we ook al kijken naar het theaterseizoen van volgend jaar. We blijven kortom druk bezig.’

Volgens Straatman ervaren personeel en vrijwilligers veel steun van bezoekers van het theater en inwoners uit de regio. ‘En van de gemeente Noordenveld. Die steun geeft energie’, zegt zij. ‘Net als onze seizoenopening met Youp van ’t Hek. We zijn heel blij dat dit door kon gaan, dat geeft ons een boost.’