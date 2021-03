Opening afvalkraam voor kleine hoeveelheden afval

EEN – Op maandag 1 maart heeft wethouder Jeroen Westendorp de afvalkraam geopend bij de MFA in Een. Inwoners kunnen daar vanaf nu iedere eerste maandag van de maand gratis kleine hoeveelheden afval, zoals elektrische tandenborstel, een emmertje puin, spaarlampen en nog meer kleine materialen in te leveren. Hiervoor hoeven inwoners nu niet meer apart naar het brengstation.

Wethouder Jeroen Westendorp: ‘Met deze afvalkraam willen we inwoners graag de mogelijkheid bieden om kleine hoeveelheden herbruikbaar afval apart aan te bieden. Het uiteindelijk doel is dat er minder afval in de restafvalcontainer belandt. Door herbruikbaar afval van klein formaat te scheiden van ander (rest)afval, hoeft er minder afval gestort of verbrand te worden. Dat werkt zowel voor de gemeente als de inwoners kostenbesparend en is beter voor het milieu.’

Behalve in Een komt de kraam ook een keer in de maand in Veenhuizen, Roderesch, Norg, Nieuw Roden, Peize en Roderwolde te staan. De in te leveren afvalstromen zijn kleine hoeveelheden puin, ijzer, hout, draad, kleine elektrische apparaten, textiel, cartridges, spaarlampen, metalen, hard plastic, piepschuim, vlakglas, olie en vetten, verf en latex. Voor grotere hoeveelheden en afmetingen moeten inwoners naar het brengstation in Roden.