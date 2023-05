Opening jeu de boulesbaan: Klaas Smid gooit de eerste bal

RODEN – Het was deze Koningsdag dubbelfeest in de Scheepstraschool. Er was een plantjes- en hobbymarkt georganiseerd met allerlei lekkere hapjes en klokslag twaalf uur kwam burgemeester Klaas Smid van de gemeente Noordenveld langs. Samen met Cosis deelnemer Marjan Grashuis en directeur Mathijs Euwema van Welzijn in Noordenveld gooide hij de eerste ballen en opende op deze wijze de Jeu de Boulesbaan in de Treftuin.

Het was deze dag een mooi weerzin van oudgedienden, vrijwilligers en andere belangstellenden die de opening meemaakten. De tuinploeg van De Treftuin had in samenwerking met deelnemers van Cosis gewerkt aan realisatie van de Jeu de Boulesbaan. ‘Er werden leuke liedjes gezongen door een koor en het Scheepstrakabinet was te bezichtigen. Al met al was het een fijne dag in de Treftuin. Er werd volop meegezongen en de stemming zat er de gehele dag prima in,’ merkte buurtwerker Jaïr Tanasale van WiN tevreden op. De Treftuin is te vinden aan de achterzijde van de Scheepstraschool en is door inwoners van Roden dagelijks te bezoeken. ‘Met de Treftuin willen we verbindingen leggen tussen de gebruikers van de Scheepstraschool en de buurt,’ legt Jair Tanasale uit. ‘Daarom past een Jeu de Boulesbaan dan ook prima in deze tuin. Groen verbindt is ons motto.’