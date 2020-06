Openluchtbad Veenhuizen flink verduurzaamd

VEENHUIZEN – Vorige week zijn zonnepanelen geplaatst in Openluchtbad Veenhuizen, op het dak van het kioskgebouw, de kleed- en doucheruimtes en het paviljoen. In totaal 66 zonnepanelen. In een later stadium zullen er nog eens 54 geplaatst worden achter het filtergebouw. Met dit totale aantal van 120 panelen zal naar verwachting voldoende stroom opgewekt kunnen worden om ons jaarlijks elektriciteitsverbruik te dekken.

In de afgelopen weken zijn er ook een aantal warmtepompen geplaatst. Op het dak van het filtergebouw staan nu niet één, maar drie warmtepompen ten behoeve van de verwarming van het zwembadwater. Die verbruiken behoorlijk wat kilowatts stroom (vandaar de zonnepanelen), maar daar staat tegenover dat er minder duurder gas wordt verbruikt. De laatste week zelfs helemaal niets, doordat de warmtepompen het water op temperatuur kunnen houden.