Openluchttheater in Roderwolde wordt toch goed benut

RODERWOLDE – Nu het jaarlijkse openluchtspel in Roderwolde niet doorgaat, dreigde er een cultureel gat te ontstaan in het mooie ‘Rowol’. Dat gat werd afgelopen weekend echter opgevuld, daar de voorstelling ‘Tis hier geen hotel’ werd opgevoerd. Een stuk van drie cabaretières, die maar al te graag naar Roderwolde kwamen. En de organisatie van het jaarlijkse openluchtspel was maar wat blij met hun komst. Het unieke theater is namelijk té mooi om er niets te organiseren. Afgelopen vrijdag vond de eerste voorstelling plaats. Deze trok een leuk publiek, wat in een fraai ondergane zon genoot van deze culturele opvulling. Uiteraard hopen de Rowolmers volgend jaar weer van hun eigen sterren te mogen genieten. De repetities voor het stuk in 2021 gaan in het najaar weer van start!