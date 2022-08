Opgepast! Raketlanceringen bij Kinderwereld

RODEN – Onder het motto ‘vakantiepret met de waterraket’ kunnen kinderen weer een aantal weken lang waterraketten knutselen en lanceren bij museum Kinderwereld in Roden. Afgelopen woensdag maakten kinderen onder begeleiding een heuse raket van een lege frisdrankfles. Op het speciale lanceerplatform Cape Kinderwereld konden de supersonische waterraketten hoog de lucht in geschoten worden. Een beetje gevaarlijk was het wel voor het publiek, want elke raket, ook een waterraket, kom op een gegeven moment weer naar beneden. Dat ging gepaard met het nodige gespetter. Na al het harde werken was er ook tijd voor een ijsje, natuurlijk een raket.

Ook een waterraket bouwen? Op 3, 10 en 17 augustus staat het lanceerplatform tussen 13.00 en 16.00 weer klaar. Vergeet niet een lege petfles mee te nemen!