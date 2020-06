Opluchting in Veenhuizen: zwembad is eindelijk weer open

VEENHUIZEN – Toen het kabinet aankondigde dat zwembaden in Nederland weer open mochten, gaf dat aanvankelijk vooral een hoop onzekerheid. De zwembaden in Noordenveld rekenden er in ieder geval nog niet op en openden dus ook nog niet hun deuren. Maar na goed overleg zijn de baden inmiddels weer los. Zaterdag stond de allereerste zwemdag op het menu in Veenhuizen, alwaar men ontzettend blij was dat ze weer mochten. Natuurlijk, het is even wennen met al die richtlijnen, maar uiteindelijk stond het zwemplezier voorop. Nog tot en met 6 september mag men in Veenhuizen rekenen op bezoek. Of het zwemseizoen nog gered kan worden, is de vraag, maar de schade kan men de komende tijd zoveel mogelijk proberen te beperken. Laten we hopen dat het een warme zomer wordt!