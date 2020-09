Opnames voor Manifestatie JONG in Het Rode Hert

‘Men is blij dat het door kan gaan. We bieden jong talent een mooi podium.’

RODERWOLDE – Fokko Rijkens heeft de handen ineen geslagen met Het Drents Schildergenootschap. Zodoende kan de vierde editie van Manifestatie JONG tóch doorgaan. De kunst en muziek is te beluisteren in Assen, maar de band met het Noordenveldse blijft. Zo vonden er afgelopen week opnames plaats in Café Het Rode Hert in Roderwolde.

Met stoom en kokend water, zo stampte Rijkens de vierde Manifestatie JONG uit de grond. Lange tijd was het onzeker óf er iets kon worden georganiseerd. De Rowolmer kunstenaar zocht de samenwerking met musicus en organisator Jarick Bruinsma. ‘Vorig jaar studeerde ik af aan het conservatorium’, zegt hij. ‘Ik ben gelijk betrokken geraakt bij Kunst aan de Vaart. Omdat dit weekend zich vooral richt op de wat meer gevestigde namen, leek het mij aardig om een link te leggen met Manifestatie JONG. Op deze manier zouden de jongere kunstenaars ook meer aan bod komen.’

Kunst aan de Vaart ging echter niet door, Manifestatie JONG is in een zeer kort tijdsbestek wél op poten gezet. ‘Dit is nu de vierde keer’, zegt Rijkens, die de eerste manifestatie in 2008 organiseerde. ‘We zaten toen midden in een crisis, wat het voor kunstenaars extra lastig maakte om te beginnen. Ik zette een podium op voor net afgestudeerden van Minerva en de Klassieke Academie. Daarnaast benaderden we musici die net van het conservatorium kwamen.’ De manifestatie was een succes en kreeg al twee keer eerder een passend vervolg. ‘En dit jaar willen we ook per se’, zegt Rijkens. ‘We zitten wederom in een crisis. Juist daarom dacht ik: we moeten het juist door laten gaan. Dat is nu belangrijker dan ooit.’

Galerie DSG van Het Drents Schildergenootschap, vormt het decor van de manifestatie. ‘Voorgaande edities vonden de exposities en alle concerten in en rond Noordenveld plaats’, zegt Rijkens. ‘Het coronavirus maakte dat nu lastiger. Vandaar dat er voor Assen gekozen is.’ Maar Rijkens verloochent zijn afkomst zeker niet. ‘Ik wilde juist ook lokaal de verbinding aangaan. Dit jaar is het lastig om concerten te geven. Vandaar dat we vandaag in de opnamestudio van Het Rode Hert zijn. Hier nemen we muziek op die tijdens de expositie te horen zal zijn.’

Vandaag hebben Niki Perdok (de helft van het Duo Felice) uit Norg en Kees Kruijt uit Peize opnames. Saxofonist, componist en muziekliefhebber in hart en nieren Hans Wijnbergen regelt de opnames in zijn eigen studio. ‘Het is voor mij de eerste keer dat ik klassieke muziek opneem’, zegt hij. ‘Meestal is het jazz. Maar je hoort het: het is prachtig om naar te luisteren.’

‘We wilden een professionele opnamestudio, zodat we de muziek goed kunnen opnemen en laten horen tijdens de expositie’, vertelt Bruinsma. ‘Hans is ons gelukkig goed ter wille en wilde vrijwel meteen meewerken aan de opnames. Voor de musici is het heel tof om in zo’n professionele studio te zitten.’

Rijkens geeft aan dat de deelnemers van de manifestatie stuk voor stuk erg blij zijn dat ze mee kunnen doen. ‘Alles stond natuurlijk een tijdje stil. Voor beeldend kunstenaars is dat wellicht iets minder erg dan voor musici. De beeldend kunstenaars kunnen wel door en werk eventueel later pas presenteren. Bij musici gaat het om het moment, vaak een concert.’ Bruinsma: ‘Je zag dat sommige orkesten uitvoeringen online gingen zetten. Dat deden ze dan gratis, maar zoiets moet je niet te lang doen. Je wil niet dat het vanzelfsprekend wordt voor mensen dat muziek gratis is.’

Rijkens en Bruinsma zijn in ieder geval maar wat blij dat Manifestatie JONG doorgaat. Afgelopen vrijdag werd het kunstfestijn afgetrapt bij DSG in Assen. Tot en met 14 november is eenieder welkom om langs te komen in de galerie. ‘Voor de musici en de kunstenaars, is het belang dat je niet stilzit’, meent Bruinsma. ‘Op den duur gaat het niets doen wennen en dat wil je niet.’ Rijkens: ‘Vandaar ook dat men het erg leuk vindt dat we tóch met de vierde editie van Manifestatie JONG op de proppen zijn gekomen. We bieden jong talent een mooi podium.’