Opnieuw strengere maatregelen: horeca om 19:00 dicht, bezoek thuis beperkt, sportwedstrijden zonder publiek

REGIO – Zucht… Opnieuw zullen vanavond strengere coronamaatregelen worden aangekondigd in de persconferentie die om 19:00 begint. Wat we kunnen verwachten: restaurants en cafés moeten om 19:00 sluiten, datzelfde geldt voor niet-essentiële winkels, je mag maximaal 4 personen thuis ontvangen, sportwedstrijden gaan door maar wel zonder toeschouwers en er luidt het advies om zoveel mogelijk thuis te werken. De maatregelen gaan zaterdag om 19.00 uur in. Het zou gaan om een lock-down van drie weken.

Ook wordt overwogen de anderhalve meter maatregel weer in te voeren en toegang met QR-codes uit te breiden. Dat laatste stuit op veel weerstand in de Tweede Kamer. De discussie in het kabinet over het afschaffen van de mogelijkheid om met een negatieve test een geldige QR-code te krijgen is nog in volle gang. Tegen dit zogenoemde 2G-beleid (alleen toegang als je volledige gevaccineerd bent of genezen van corona) leven bezwaren. Mocht dat ingevoerd worden, moet daarvoor wel eerst het een en ander juridisch worden geregeld. Het zou goed kunnen dat daar in de loop van de dag meer duidelijkheid over komt.