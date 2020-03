OPO Noordenveld en Kidscasa Kinderopvang schenken knutselpakketten aan de voedselbank

NOORDENVELD – Kinderen gaan al even niet meer naar school vanwege de Corona crisis. Thuis knutselen is dan een goede tijdsbesteding. Helaas heeft niet iedereen altijd de middelen beschikbaar om daar van alles voor aan te schaffen. Reden voor de Noordenveldse Uitdaging om aan de slag te gaan met het idee om in deze tijd iets extra’s te kunnen doen voor gezinnen met jonge kinderen die afhankelijk zijn van de voedselbank. Hoe snel men de handen ineen kan slaan bewijzen Han Sijbring van OPO Noordenveld en Martijn Oosterheert van Kidscasa Kinderopvang. Zij wisten wel raad met deze vraag. Een telefoontje in de ochtend en in de middag lagen er rugzakjes klaar, gevuld met allerlei knutselmateriaal. Er kon dus afgelopen weekend al druk geknutseld worden dankzij deze mooie match!