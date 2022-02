OPON krijgt volledig zeggenschap over basisonderwijs Noordenveld

NOORDENVELD – OPO Noordenveld is een van de laatste vier schoolbesturen in Nederland die integraal onder de verantwoordelijkheid van de gemeente valt. Het college van B&W is het schoolbestuur en de Gemeenteraad de toezichthouder. Voor OPO Noordenveld zijn dat de intern toezichthouders die ieder schoolbestuur moet hebben. Deze situatie gaat veranderen. OPO Noordenveld krijgt in de nieuwe situatie volledig zeggenschap over het basisonderwijs in de gemeente. Dat lieten Alex Wekema, wethouder onderwijs gemeente Noordenveld en bestuurder OPO Noordenveld, voorzitter GMR Yvonne van ’t Oever en algemeen directeur Han Sijbring vandaag weten in een brief aan alle ouders.

De Onderwijsinspectie heeft in juni 2019 geconstateerd dat het onderwijs bij OPO Noordenveld goed is, maar dat het intern toezicht bij OPO Noordenveld niet duidelijk georganiseerd is. De gemeenteraad is namelijk de intern toezichthouder van de scholen, maar heeft ook een gemeentelijk belang. Dat kan niet samengaan. Deze bestuursvorm (scholen als onderdeel van de gemeente) is daarnaast niet meer passend in deze tijd.

Het schoolbestuur en de gemeenteraad hebben nu dus twee petten op, namelijk als toezichthouder van het openbaar onderwijs en voor het onderwijs in het algemeen in de gemeente. Dat kan bij sommige besluiten tegengestelde belangen geven. Ook de kwaliteit van het intern toezicht kan beter uitgevoerd worden.

In de afgelopen periode zijn veel gesprekken gevoerd met het College van B&W, de Gemeenteraad, de directeuren en de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR), met een vertegenwoordiging van ouders en medewerkers, over de gewenste inrichting van het intern toezicht, passend bij de wettelijke eisen. De uitkomst van deze gesprekken is dat de gemeenteraad ingestemd heeft met het traject om OPO Noordenveld te gaan verzelfstandiging tot een stichting met een bestuur en raad van toezicht. Het bestuur en intern toezicht kan op deze manier goed georganiseerd worden en het leidt tegelijkertijd voor hetzelfde speelveld voor alle schoolbesturen in de gemeente. Bijna alle openbare schoolbesturen in Nederland zijn in de laatste 15 jaar overgegaan naar een stichtingsvorm.

Voor ouder(s)/verzorger(s) en kinderen is het belangrijk om te weten dat:

– De verzelfstandiging geen invloed heeft op de dagelijkse gang van zaken op de scholen.

– Het onderwijsaanbod ongewijzigd blijft ten opzichte van de huidige situatie.

– Alle medewerkers hetzelfde blijven.

– De schooldirecteur dezelfde verantwoordelijkheden houdt voor de dagelijkse gang van zaken en de onderwijsontwikkeling.

OPO Noordenveld krijgt in de nieuwe situatie volledige zeggenschap over het onderwijs en gaat de Code Goed bestuur van de PO raad volgen. Op deze manier heeft OPO Noordenveld een sterk toezichthoudend orgaan en een inrichting die past bij de eisen van de Onderwijsinspectie.

Er is een verzelfstandigingsrapport opgesteld, waarin alle gevolgen voor o.a. huisvesting, financiën, personeel en onderwijs beschreven zijn. Het voert te ver om die punten allemaal in deze brief te noemen. Dit volledige rapport wordt ter instemming aangeboden aan de GMR en ter besluitvorming aan de gemeenteraad.

Wie vragen heeft kan tot dinsdag 8 februari 2022 een mail sturen aan Han Sijbring via administratie@onderwijs-noordenveld.nl.