OPON neemst afscheid van de kleurrijke Albert Eising

Wat: Afscheidsreceptie Albert Eising

Wanneer: vrijdag 4 oktober

Hoe laat: 15:30 u

VEENHUIZEN – In een druilerig Veenhuizen namen collega’s afgelopen vrijdag afscheid van Albert Eising. Achttien jaar lang was hij algemeen directeur van Openbaar Primair Onderwijs Noordenveld. In het auditorium van Gevangenismuseum Veenhuizen, nam men afscheid van een geliefd directeur. De Ongenode Gast nam een kijkje.

Het is nat en guur in Veenhuizen. Geen weer om lekker naar buiten te gaan. Gelukkig is de afscheidsreceptie van Albert gewoon overdekt. Het Gevangenismuseum leent zich perfect voor een dergelijke receptie. Veel fraaiere omgevingen zijn er haast niet. De gasten, waarvan enkelen verscholen onder capuchons, lopen over het middenterrein van het museum richting het auditorium. Aldaar blijkt het een drukte van belang te zijn. Onder de aanwezigen zien we onder andere Geert Oosterloo. Ook collega’s als Kees Tuinstra en Henk Nijboer zijn aanwezig. Terwijl de mensen zich verdringen om Albert de hand te schudden en een presentje aan te bieden, speelt de dienstdoende band enkele vrolijke liedjes. Een afscheid hoeft immers geen droeve bedoening te zijn.

Even later neemt Han Kemker de microfoon over. Hij heeft een verrassend goede versie van ‘Have you ever seen the rain’ in huis. We zien een Eener enclave binnenkomen, met onder andere Anne Doornbos, Ronny Scheffers en Wisse Hummel. De heren hebben eveneens een presentje bij zich en worden door Albert naar een statafel gedirigeerd. Daar wordt gauw een drankje voor de heren ingeschonken.

Meer achterin de zaal staat Alex Wekema, die een gesprek heeft aangeknoopt met Richard Gerding. Laatstgenoemde is vestigingsmanager van het Dr. Nassaucollege in Norg. We zien ook Bernard Veenhuis (voormalig hoofd van De Elsakker), Armein Sikkenga, Irene van der Veen en Detty Kemker. Het moge duidelijk zijn dat vrijwel heel onderwijsminnend Noordenveld naar Veenhuizen is afgereisd.

Dan is het tijd voor enkele plichtplegingen. Albert wordt in het zonnetje gezet. ‘Dat vindt ie leuk’, grapt Han Kemker, dondersgoed wetende dat Albert niet graag in de schijnwerpers staat. De bedoeling is om het tv-programma ‘In de hoofdrol’ na te bootsen. Jeugdvriend Eddie komt uit het publiek vandaan om hier invulling aan te geven. Dat begint met een kleine introductie. Zo laat hij weten dat hij Albert leerde kennen in het Emmer nachtleven. Hieraan hield hij nog een sappige anekdote over, zo blijkt al gauw. Wanneer de heren op stap waren geweest en naar huis fietsten, poogden ze altijd stenen te gooien op de grote kerkklok van de gereformeerde kerk te Emmermeer. Bij het raken ervan zou deze namelijk gaan luiden. Naar verluidt was Albert hier een ster in. Van zijn jeugdvriend krijgt hij dan ook een schaap gemaakt van steen, om de oud-directeur hier altijd aan te herinneren.

Even later wordt Roelof Jansen het podium op geroepen. Ook hij vertelt enkele smakelijke anekdotes. De bijdragen zijn doorspekt met humor en Albert ziet het allemaal met een glimlach aan. Dat ook hij enkele jeugdzonden heeft, blijkt wel uit de verschillende sprekers. Roelof Rossing wordt op het podium geroepen, wat Albert verleidt tot de uitspraak ‘nu kun je helemaal inpakken.’ Hij geeft echter aan als hoofd van de school in Eelde ontzettend veel plezier te hebben beleefd aan Albert. Iets wat eigenlijk alle sprekers zouden beamen. Wat te denken van de befaamde 1 april grap waarbij hij ooit zijn leerlingen op school liet komen met flessen vol water. Eén gezin (met vier kinderen) kwam zelfs aan met een gigantische bak water. Het levert jaren na dato nog steeds een grote glimlach op.

De receptie vordert en geheel in stijl neemt Albert op een vrolijke manier afscheid. Vanaf 1 september is hij officieel al pensionaris en kan hij zich richten op een boel vrije tijd. Maar als één ding duidelijk blijkt uit de drukbezochte receptie, dan is het dat OPON met Albert Eising een kleurrijk persoon verliest.