Oproep aan cultuur- en sportsector

NOORDENVELD – De komende weken gaan de sport- en cultuurcoaches aan de slag met het ontwikkelen van de activiteitenladder voor de basisschoolgroepen 1 tot en met 8 voor de periode februari tot juli 2022.

Marten Vogt is sportcoach, Femke Knoop is cultuurcoach en Wouter Meertens (foto) is ook als sportcoach verbonden aan Welzijn in Noordenveld. Gezamenlijk zijn zij verantwoordelijk voor de opzet van de nieuwe activiteitenladder voor de kinderen in de gemeente Noordenveld.

‘In deze komende activiteitenladder willen we nadrukkelijker dan voorgaande keren allerlei sport- en culturele organisaties oproepen om onderdeel te worden van ons aanbod,’ laat Marten Vogt weten. ‘Natuurlijk was er altijd al betrokkenheid van enkele organisaties voor de ontwikkeling voor sport- en cultuuractiviteiten. Nu hopen we door deze oproep meerdere verenigingen en organisaties op deze manier aan ons te binden. Vooral eenmalige activiteiten of activiteiten die plaats kunnen vinden in een reeks van 3 bijeenkomsten hebben onze voorkeur.’

Via de website van de welzijnsorganisatie kan er een indruk worden gekregen van het aanbod van voorgaande edities. Meedoen en opgeven kan middels een mail naar service@stwin.nl of even bellen met het Servicebureau van WiN. Daarna zullen de sport- en cultuurcoaches contact leggen om de activiteit te bespreken en te bekijken hoe die het beste voor de doelgroep kan worden aangeboden. Wie mee wil participeren kan tot 15 december reageren.