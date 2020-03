REGIO – Nu mondkapjes, brillen, handschoenen en ontsmettingsmiddelen schaars worden, is er op Facebook een oproep geplaatst om ze naar huisartsenpraktijken in de buurt te brengen. De oproep komt van Stijn Bodde, die aangeeft dat vooral de voorraad mondkapjes heel klein is. Met meer mondkapjes kunnen vermoedelijk meer mensen geholpen worden, zo is de redenatie.