Oproep: wie wil jij de groeten doen?

REGIO – Nu veel mensen noodgedwongen aan huis gekluisterd zitten en ouderen wordt geadviseerd binnen te blijven door het heersende coronavirus, ligt het sociale leven nagenoeg plat. Gelukkig komt de Krant in de meeste brievenbussen nog wel binnen. In de nieuwe rubriek ‘De groeten aan..’ mag jij (gratis) de groeten doen, iemand een hart onder de riem steken of laten weten dat je aan diegene denkt. Je tekst mag je sturen naar: dekrant@media-totaal.nl. Een foto of een tekening meesturen mag ook! Tip: vermeld duidelijk voor wie de boodschap bestemd is, inclusief woonplaats en natuurlijk wie de afzender is. Alle boodschappen plaatsen we in de aankomende Krant!