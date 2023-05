Opspattend modder en brullende motoren op Koningscross Trimunt

‘De regen bleef uit, het kon niet beter!’

MARUM- Op donderdag 27 april werd ter gelegenheid van Koningsdag de Koningscross gehouden op het circuit van Trimunt. Vier verschillende motorklassen vochten elkaar de baan uit. Meer dan 100 coureurs uit alle delen van het land hadden zich suf getraind en stonden klaar voor een fanatieke crossdag.

Niet struinen over de vrijmarkt en tompoezen eten onder een partytent maar een ruige crosscompetitie bekijken. Meer dan duizend man publiek stond langs de route om de vele rijders aan te moedigen. Het stroeve circuit zorgde ervoor dat veel motoren hard moesten werken. De geur van brandstof en de zwevende motoren lieten het publiek optimaal genieten in de zon. ‘De regen bleef uit, het kon niet beter!’ Vertelt voorzitter van Motorclub Marum Henk Hulshoff. ‘Er waren geen ongelukken, wel rivaliteit en nek-aan-nekraces. Al met al een geweldige Koningscross.’ De coureurs reden voor de klassen; cup 250/500 en het ONK 250/500. Het gas werd geregeld flink opengetrokken wat resulteerde in een rookgordijn dat over het circuit zweefde. Het eindklassement deze dag als volgt:

Cup 250: Mats Leeuwesteijn (1) Kris de Boer (2) Sven Dijk (3)

Cup 500: Ryan Witlox (1) Mike Braunsfeld (2) Berend de Ruiter (3)

ONK 250: Mirco ten Kate (1) Boris Blanken (2) Chris Mills (3)

ONK 500: Sven van der Mierden (1) Freek van der Vlist (2) Marcel Conijn (3)